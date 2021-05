Internetový nákupní obr Amazon dostal chuť na nějaký pěkný film k večeři. Ale protože podobné firmy mají jiná měřítka než běžní lidé, kupuje si těch filmů rovnou čtyři tisíce – a s nimi i studio, které je natočilo. Amazon chce převzít legendární hollywoodskou produkci Metro Goldwyn Mayer, která vznikla už v éře němého filmu. Za transakci, která by do jeho vlastnictví převedla rozvinuté impérium filmové a televizní zábavy, je ochotný zaplatit skoro devět miliard dolarů. Druhou největší sumu, kterou kdy ve své historii za něco zaplatil (vůbec nejdráž ho přišla „večeře“, akvizice potravinových obchodů Whole Foods). Než bude definitivně ruka v rukávě, musí se vyjádřit úřady.