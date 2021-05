Když režisérka Olga Sommerová kandidovala před čtyřmi lety do Poslanecké sněmovny, skončila těsně pod čarou. Nyní na pár měsíců dostala možnost do české politiky zasáhnout. Do sněmovny nastupuje v době, kdy menšinová vláda ANO a ČSSD čelí dalšímu hlasování o nedůvěře a zdá se, že ho tentokrát nemusí ustát. „Budu hlasovat pro nedůvěru této zmanipulované vládě,“ říká Sommerová.