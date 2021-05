Před šesti lety spolu na pražském magistrátě válčili, teď ČSSD nabídla bývalému předsedovi Zelených Matěji Stropnickému, aby za ni v říjnu v Praze kandidoval do sněmovny. Zavolal mu to přímo předseda Jan Hamáček. A je to skvělý nápad. Konečně nějaký za dlouhou dobu. I když si asi ani sám Jan Hamáček neuvědomuje, v čem by to vlastně mohlo být pro jeho stranu dobré.

Je jasné, proč to Jan Hamáček dělá. Až příliš mnoho průzkumů tlačí ČSSD pod pět procent preferencí. Pro udržení se v první politické lize bude nutné urvat každý hlas. I v Praze, kde je ČSSD tradičně velmi slabá. Ale naopak Zelení jsou tady relativně silní. Při posledních volbách tu získali skoro patnáct tisíc hlasů. Jen o něco méně než polovinu pražských hlasů pro ČSSD. I proto se chystalo předvolební spojenectví obou stran. Jenže to krachlo, a tak chce Jan Hamáček zkusit přivábit nějaké voliče na bývalého lídra Zelených Matěje Stropnického. Zoufalý pokus, ale nic jiného než zoufalost už současné vedení ČSSD stejně nepředvádí.