Za chladného dubnového večera před čtyřmi lety vyjela Jitka Novotná na noční směnu do blízké továrny o něco dříve než obvykle. Věděla, že auto během cesty zaparkuje, zapne mobilní telefon a zařídí si přes internet rychlou půjčku. „Doma jsem to nechtěla dělat, manželovi jsem si o našich finančních potížích nedovolila nic říci,“ popisuje žena z malého severočeského města moment, který jí následně způsobil mnoho utrpení. Kvůli nevýhodné půjčce skončila v exekuci, splácet musí desetinásobek hodnoty. Případ je mimořádný i blízkým vztahem advokátky věřitele a rozhodce, jehož nález ženu do exekuce poslal. Kauza je nyní u soudu, kde dlužnici zastupuje advokát Petr Němec, který se exekučními spory dlouhodobě zabývá.