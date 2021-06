Jeden z největších středoevropských hráčů v petrochemii se zhlédl v odpadu. Maďarský koncern MOL totiž hledá ke svému rafinérskému byznysu další „nohu“. „Přišli jsme na to, že v odpadovém hospodářství ve střední Evropě je málo kapitálu, není moc zorganizované a má rezervy v logistice. Vidíme v tom obrovské možnosti,“ říká v rozhovoru pro HN viceprezident MOL Oszkár Világi.

Střední Evropa podle Világiho produkuje málo materiálu z odpadu, který by šel znovu využít. MOL chce proto sjednotit trh a investovat do sběru odpadu, jeho recyklace i zpracování. Na dotaz HN, o jak velké investice by mohlo jít, Világi odpověděl, že může jít o částku od 500 milionů do jedné miliardy dolarů, tedy v přepočtu více než 20 miliard korun.

HN: MOL je ve střední Evropě vedle polského PKN Orlen největším petrochemickým hráčem. V čem jste lepší než oni?

Nevím, jestli lepší, ale jsme určitě odlišní. MOL operuje ve střední a východní Evropě ve více státech, včetně Balkánu. Průzkum ohledně těžby ropy děláme ve 14 zemích a těžíme ji v devíti. V tomto aspektu jsme větší než oni. Společná je petrochemie, kde se setkáváme na společném trhu. Nejsme ale rivalové, protože trh se bude konsolidovat. Bude na něm méně nezávislých hráčů. To už začíná na čerpacích stanicích.

HN: Proč?