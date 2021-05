Když se ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) vydala minulý víkend do portugalského Lisabonu na schůzku se svými kolegy z ostatních zemí Evropské unie, dostala během jednání na stůl dokument o dopadech pandemie na ekonomiku a na firmy. Na začátku strany pět si mohla přečíst větu, která ohledně budoucnosti vyznívá hodně pesimisticky. „Do konce roku 2021 může až jedna třetina firem v EU ztratit schopnost pokrývat ztráty poté, co vyčerpá své rezervy.“ Úředníci Evropské komise, kteří analýzu vypracovali, tedy varují, že koncem roku může Evropu zasáhnout masivní vlna bankrotů. A to poté, co státy EU postupně ukončí mimořádnou podporu, kterou podnikům během pandemie poskytují.