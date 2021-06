Hotelnictví je jedním z oborů, na které koronavirová krize dolehla nejvíce. Podle analýzy společnosti CBRE navíc nelze ani předpokládat, že by se tržby hotelů vrátily na předpandemickou úroveň dříve než v roce 2024.

Nejistota, složité podmínky na trzích a rozdíly v očekávání cen ze strany kupujících a prodejců se vloni promítly i do dramatického snížení investic do hotelového segmentu. Jejich celkový objem v Evropě dosáhl 9,4 mld. eur, což znamená meziroční propad o 66 procent. Přesto, jak vyplývá z analýzy, důvěra investorů v to, že sektor má dlouhodobý potenciál, neklesá. Mnohé dokonce naznačuje, že k prvnímu, byť mírnému oživení trhu by mohlo dojít už letos ve druhém pololetí.

Zahraniční hosté citelně chybí

Hotelový trh, a zejména ten pražský, vloni zaznamenal výrazný propad tržeb. V důsledku opatření souvisejících s pandemií byl logicky hnacím motorem poptávky především domácí cestovní ruch, ale i ten byl po velkou část roku silně omezený. Obecně tak byla obsazenost tuzemských hotelů výrazně vyšší v atraktivních lokalitách obklopených přírodou a v horských oblastech, na rozdíl od městských hotelů orientovaných převážně na zahraniční návštěvníky a kongresovou turistiku. Celkový počet všech přenocování v hlavním městě vloni dosáhl jen 18,5 milionu, což představuje meziroční pokles o 75 procent.

Uvedená čísla jsou ještě o to bolestnější, vezmeme-li v potaz, že pražský hotelový trh zažíval v letech 2015 až 2019 nebývalý boom, což je dobře patrné i ze dvou hlavních finančních ukazatelů měřících výkonnost hotelů: průměrné tržby na pokoj (RevPAR) každoročně rostly o 5,7 procenta a průměrná denní cena za pokoj (ADR) se zvyšovala o 4,4 procenta. To vše jako důsledek rostoucí obsazenosti pokojů. O to víc je současný útlum citelnější. Česká metropole v roce 2020 zaznamenala snížení průměrných tržeb o 85,2 procenta a pokles průměrné roční obsazenosti pokojů o 79,1 procenta.

Obří propad investic

Ruku v ruce s vysokými tržbami a obsazeností hotelů se v minulých letech dařilo i investicím. V posledním čtvrtletí roku 2019 dosahovaly výnosy z hotelů (tzv. hotel yields) dokonce rekordní úrovně − mezi čtyřmi a pěti procenty. Pražský hotelový trh předloni zaznamenal prudký nárůst objemu investic, který činil téměř 600 milionů eur. K tomu významně přispěly prodeje hotelů InterContinental v Pařížské ulici, Panorama v Nuslích či Don Giovanni na Vinohradské třídě. Tento pozitivní trend měl pokračovat i prodejem hotelu Corinthia v Nuslích, ale obchod nakonec přerušila pandemie.

Vloni se tak uskutečnily dvě velké transakce: akvizice hotelu Carlo IV Boscolo na Senovážném náměstí a Pentahotel Prague v Karlíně. Oba obchody byly však dojednány ještě před nástupem pandemie. „Hotelový transakční trh se v podstatě zastavil. V roce 2020 dosáhl objem transakcí v regionu střední a východní Evropy hodnoty 0,57 mi­liardy eur, což znamená meziroční pokles o 65 procent. V Česku byla situace ještě komplikovanější a propad ještě výraznější. Primárním důvodem byl velký rozdíl v očekávané ceně mezi kupujícím a prodávajícím. Investoři doufali, že hoteliéři začnou pod tlakem ekonomických dopadů koronakrize prodávat hotely levněji. To se ale nestalo a ceny hotelů zatím zůstávají na stejné úrovni jako v roce 2019. Pozitivní zprávou ale je, že na rozdíl od finanční krize v letech 2009 a 2010 je trh stále likvidní a jak lokální, tak zahraniční investoři vyhlížejí nové příležitosti,“ říká Jakub Stanislav, ředitel v oddělení investic CBRE.

Kdy bude lépe? A bude?

Náhlý propad a očekávané oživení lze nejlépe popsat ­jako všeobecně známé logo společnosti Nike. „Předpokládáme, že mezinárodní poptávka po ubytování v pražských hotelích se vrátí na úroveň před pandemií v roce 2024. Vše ale bude záviset na dostupnosti účinné vakcinace. Tempo zotavování jednotlivých hotelů pak bude závislé na řadě faktorů − jejich lokalitě, postavení na trhu, zaměření na konkrétní klientelu i efektivním řízení hotelového managementu,“ dodává Stanislav. Podle něj se do roku 2022 pražský trh rozroste o 1643 nových pokojů. Mimo jiné bude do provozu uveden hotel W Prague na Václavském náměstí, jako součást celosvětového řetězce Marriott, a také Novotel v Holešovicích v rámci hotelové skupiny Orbis Group, pod niž spadá značka AccorHotels. Dokončeno by mělo být i rozšíření Prague Marriott Hotelu na Novém Městě. To, že investoři a hoteliéři pražskému trhu věří, ilustruje i skutečnost, že v únoru příštího roku má být v centru Prahy na Senovážném náměstí otevřen hotel Andaz Prague, nejvyšší řada nadnárodního řetězce luxusních hotelů Hyatt. Ten si lokality pečlivě vybírá: po celé Evropě má nyní jen čtyři hotely (ve Vídni, Mnichově, Londýně a Amsterdamu), Praha bude pátou. Developerem hotelu, který vzniká rekonstrukcí původního Cukrovarnického paláce, kde si v době Rakouska-Uherska nechal spolek cukrovarníků postavit monumentální palác v neoklasicistním stylu, je společnost UBM Development Czechia.

Budova je od roku 1993 kulturní památkou, a proto designéři v hotelu mimo jiné počítají se zachováním původních oken, dveří, plastické výzdoby i krbů, aby zachovali autentickou atmosféru. Součástí hotelu bude i fitness a wellness centrum, gastronomické provozy a prostory pro akce. Z původní zasedací místnosti vedení Asekuračního spolku cukrovarníků, umístěné v můstku vedoucím k Jindřišské věži, se stane stylová konferenční místnost − nový účel historicky cenných prostor bude tedy velmi podobný tomu původnímu. Únorové slavnostní otevření hotelu je tak velmi očekávanou událostí. Po kolaudaci na podzim roku 2021 bude otevření předcházet několikaměsíční zkušební provoz, který je naplánován od listopadu.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Reality.