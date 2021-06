Pandemie koronaviru a s ní spojená opatření na dlouhou dobu vyprázdnila nejen hotely a velkou část obchodů, ale podobný osud potkal i mnohé kancelářské objekty. V důsledku toho, že většina lidí začala pracovat z domova, výrazně klesla poptávka po administrativních prostorách a v Praze se objem uzavřených nájemních smluv v administrativních budovách meziročně snížil téměř o čtvrtinu. Klesá i nová výstavba.

Na budoucnost kanceláří zaznívají v souvislosti s postupným rozvolňováním protichůdné názory: od těch, že v podobě, v jaké je známe, už nebudou téměř potřeba, až po ty, že zaměstnanci si budou žádat více prostoru. Co ale přinese reálný život, ukáže až čas. Již nyní je ale zřejmé, že home office, který dříve většina lidí považovala za určitý benefit, po roce prožitém „v domácím vězení“ už pro mnohé výhodou není. Ukázalo se, že nevyhovuje každému a zdaleka se nehodí pro všechny obory. Řada lidí se do práce ráda vrátí, což se nyní už zčásti děje. Že to však nebude stoprocentní návrat k předpandemickým časům, je nasnadě. Jaké největší změny lze tedy na trhu administrativních nemovitostí očekávat?

Bezpečný návrat i pobyt

Pravidelné testování a dodržování přísných hygienických pravidel je nyní na pracovištích samozřejmostí. V bezpečnosti lze však jít ještě dál. „Firmy se obávají, že dlouhodobý nedostatek vzájemného setkávání zaměstnanců a předávání znalostí a zkušeností by mohly negativně ovlivnit jejich úspěšnost na trhu,“ popisuje současnou situaci Doron Klein, ředitel společnosti AFI Europe pro Českou republiku, a dodává: „Abychom nájemcům a jejich zaměstnancům usnadnili návrat a zajistili jim co nejbezpečnější pracovní prostředí, jako vůbec první v Česku do společných prostor našich administrativních center Classic 7, AFI Karlín, AFI Vokovice a AFI City 1 instalujeme unikátní systém společnosti Global Plasma Solutions (GPS), jejíž patentovaná technologie účinně eliminuje bakterie a viry ve vnitřních prostorách budov včetně výtahů. U SARS-CoV-2 testy prokázaly 99,8procentní účinnost.“ Totožný systém již v zahraničí využívá například Bílý dům, Harvardova univerzita nebo firmy jako Google či Siemens.

75 000 metrů čtverečních kancelářských ploch třídy A bylo koncem roku 2020 na trhu nabízeno k podpronájmu. Staly se tak konkurentem sdílených kanceláří a coworkingových center.

Hybridní model práce

Z možných budoucích scénářů se zdá být nejpravděpodobnější ten, že home office budeme v rámci pracovního týdne kombinovat s docházením do kanceláře. To si vyžádá změnu v uspořádání pracovních prostor. Pronajímatelé se připravují na růst poptávky po sdílených a flexibilních kancelářích. Například vloni zrekonstruovaná administrativní Budova B v pražském BB Centru otevře koncem roku i dvě patra coworkingového prostoru s flexibilními kancelářemi o ploše cca 3000 metrů čtverečních. „Vývoj posledních let urychlený koronavirovou pandemií ukazuje, že sdílené kanceláře mají na trhu velký potenciál, a to buď jako alternativa k práci z domova, či dočasný prostor pro projektové týmy velkých korporací. Případně i jako startovací sídlo pro malé firmy, které se zde mohou prostorově rozvíjet podle svých aktuálních potřeb. Naše flexibilní kanceláře budou zahrnovat i plně vybavené zasedací místnosti a eventové prostory, které bude možné využívat v rámci členství nebo i samostatně. Benefitem bude i střešní terasa s připojením k wi-fi a široká škála různých akcí na podporu budování komunity,“ říká Lenka Preslová, obchodní ředitelka Passerinvest Group.

Podle Lenky Hrudíkové, specialistky na coworking a flexibilní kanceláře ze společnosti CBRE, není výše zmíněný přístup ojedinělý. Sdílené servisované kanceláře a coworking už začínají považovat za nezbytnou součást administrativních komplexů i další investoři a developeři − například z toho důvodu, že se výborně doplňují s rezidenční výstavbou, pokud se v dané lokalitě rozvíjí. Jakkoli však mají sdílené kanceláře a coworking budoucnost, budou o ni muset bojovat s podpronájmy. Některé firmy totiž vlivem pandemie přehodnotily své potřeby kanceláří a část svých pronajatých prostor třídy A nabízejí právě do podpronájmů. Podle Trend Reportu 2021 Asociace pro rozvoj nemovitostí bylo vloni na konci roku v nabídce cca 75 000 metrů čtverečních takových ploch. Po podnájemce jsou atraktivní mimo jiné tím, že jsou často plně vybavené a za cenu kanceláří nižší třídy.

Praha nesmí zaspat

Ačkoli bylo podle údajů Prague Research Fora v metropoli v prvním čtvrtletí roku dokončeno jen 3500 metrů čtverečních kancelářských ploch, realitní experti se shodují, že výstavba nových administrativních budov je potřeba. I proto, aby se v důsledku poklesu nové výstavby nesnižovala konkurenceschopnost Česka v rámci regionu CEE. Mnohé mezinárodní firmy budou totiž po odeznění pandemie hledat úspory a otevírat své pobočky právě ve střední a východní Evropě.

Reality Stáhněte si přílohu v PDF

Kancelářskému trhu nadále věří mezinárodní developeři, kteří jsou na tuzemském trhu dlouhodobě aktivní. Například česká odnož rakouské společnosti UBM Development v květnu zkolaudovala administrativní budovu Astrid Offices v pražských Holešovicích, která nabízí 4300 metrů čtverečních kancelářských ploch.

V průběhu prvního čtvrtletí roku 2021 byla v Praze zahájena výstavba tří nových projektů a dvou rekonstrukcí. V případě novostaveb se jedná o první fázi projektu Masaryčka, Košíře Office Park a Port 7, rekonstrukcí prochází Palác Dunaj a Karlovo náměstí 7.

Prostor pro nováčky

Do kancelářského segmentu míří i nováčci na administrativním trhu. Konkrétně developerská společnost JRD, jež se dosud věnovala výhradně rezidenční výstavbě, v kooperaci s investorem Property N 74 na pražský trh nedávno uvedla projekt Viadukt Anděl v Praze 5. Jeho výstavba začne letos na podzim a potrvá zhruba dva roky. I koncept této budovy reaguje na současné trendy a mimo jiné nabídne sdílenou zasedací místnost pro 40 osob, unikátní systém potrubní pošty či možnost využití komunitní aplikace Sharry. „Viadukt Anděl bude vycházet ze stejných principů energetické šetrnosti a zdravého vnitřního prostředí, které jsme dosud uplatňovali u rezidenční výstavby. Věříme, že se nám podaří dosáhnout na certifikaci udržitelnosti LEED Gold,“ přibližuje „kan­celářské“ plány skupiny JRD její zakladatel a majitel, Jan ­Řežáb.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Reality.