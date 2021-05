Neumíte rychle klikat? Nevadí, zvládneme to za vás a pomůžeme vám dotaci získat. E-mail s podobným vzkazem obdržel ředitel jihlavské nemocnice Lukáš Velev poté, co jeho žádost o peníze z evropského programu React-EU skončila počátkem května hluboko pod čarou. Ministerstvo pro místní rozvoj, které miliony na rekonstrukci sálů či nákup přístrojů rozděluje, určilo jako jedno z hlavních kritérií rychlost podání žádosti. A mnohé nemocnice kvůli jedné vteřině na peníze nedosáhly. IT firmy zareagovaly rychle, zdravotníkům obratem nabízely, že pro ně dotace příště získají. Kvůli neférovému nastavení dotace svolali poslanci mimořádnou schůzi, včera na ní řešili i to, jak zajistit, aby nemocnice takové firmy nepotřebovaly.