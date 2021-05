Banky, které v Česku umožňují okamžité platby, chystají pro své klienty novinku, kterou ocení zejména firmy a živnostníci. Počátkem června se mění jejich maximální limit, a to ze stávajících 400 tisíc na 2,5 milionu korun. Potíž je ale v tom, že naplno toho třeba při proplácení faktur za dodané zboží využijí zatím jen klienti ČSOB a Oberbank. U dalších deseti bank, které službu poskytují, klienti narazí na limity u odchozích plateb.

Princip okamžitých plateb spočívá v tom, že jednorázová elektronicky odeslaná částka je připsána na účet protistrany během několika sekund. U běžných plateb to trvá podle času jejich potvrzení hodiny, častý je převod do následujícího pracovního dne. V Česku banky okamžité platby klientům nabízejí od roku 2019. A jsou stále oblíbenější. Podle nejnovějších statistik České národní banky činil v březnu průměrný denní počet vypořádaných okamžitých plateb 473,3 tisíce. To bylo meziročně za stejné období o 164,7 tisíce plateb více.

Na úpravě limitů se 12 bankovních domů, které jsou účastníky takzvaného schématu okamžitých plateb (z velkých hráčů mezi nimi není UniCredit Bank), dohodlo v rámci České bankovní asociace (ČBA). Povinné je ovšem pouze přijetí plateb až do nově stanovené výše 2,5 milionu korun. Limit pro klienty, jež okamžitou platbu odesílají, si ale každá banka stanovuje sama.

Možnost okamžitého posílání větších obnosů přitom řada klientů oceňuje. „Určitě to zásadně zlepší uživatelskou zkušenost našich klientů, kteří investují i vyšší částky než 400 tisíc korun. Rychlejší vypořádání vyšších plateb jim nyní dovolí projít celým procesem jen v řádu minut, namísto toho, aby čekali do dalšího dne. Z pohledu funkčnosti to vnímáme jako veliké zlepšení,“ pochvaluje si změny v rámci odesílání expresních plateb Petr Volný, technický ředitel on-line investiční platformy Upvest, jež se zaměřuje na zhodnocování peněz svých klientů v developerských projektech.