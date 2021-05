V zábavním parku Mirakulum v Milovicích u Prahy je pár lidí. Posedávají na lavičkách, děti si hrají na prolézačce, která vypadá jako středověký hrad. Ačkoliv je konec května, nynější deštivé a chladnější počasí těmto parkům příliš nepřeje. „Vše je o počasí,“ přiznává majitel Mirakula Jiří Antoš.

Pro venkovní parky je nepříznivé počasí větší ranou, než by se mohlo zdát. Stejně jako zoologické zahrady se návštěvníkům po měsících uzávěr kvůli pandemii otevřely teprve 12. dubna. Od té doby mnoho slunných dní nebylo. I tak se ale návštěvníci vrací, i když ne v takových počtech, jak by si provozovatelé přáli. „S dětmi nebylo strašně dlouho kam jít. Kina, bazény, vnitřní hřiště, nic. Je to radost pro děti, ale i pro nás,“ říká návštěvnice Mirakula Jitka Dostálová.