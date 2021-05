Koalice se shodla na zvýšení důchodů o tři stovky nad povinnou valorizaci. Rozpočet to v příštím roce bude stát deset miliard korun navíc. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová to chce zaplatit z digitální daně. Radost má i ministryně financí Alena Schillerová, podle které je „životní úroveň seniorů jasná priorita této vlády a nejinak tomu bude v roce 2022“. Evidentně bez ohledu na to, kdo ve vládě příští rok bude.