Případ tragicky zemřelého miliardáře Petra Kellnera ukázal, jak je důležité včas plánovat nástupnictví ve firmě. Majitel akcií nebo podílu by měl už za života rozhodnout, jakým způsobem bude po jeho smrti s tímto majetkem naloženo. Pokud by totiž společenská smlouva neobsahovala zvláštní úpravu, akcie nebo podíl se stanou součástí dědictví a budou vypořádány jako kterákoliv jiná pozůstalost.

Naplánováním nástupnictví se vyhneme sporům a nepříjemnostem jak na straně pozůstalých, tak u ostatních společníků. „Při plánování nástupnictví je třeba myslet na to, že to, co vstoupí do pozůstalosti, nutně nemusí být podíl,“ naznačuje jednu z možností advokát Ivan Chalupa ze Squire Patton Boggs. Společenská smlouva může dopředu vyloučit dědění podílu a tím ochránit podnik před neuváženými kroky dědiců i tyto dědice samotné před ostatními společníky. Ti by totiž mohli chtít využít toho, že firmu opustil „otec zakladatel“, a pokusit se upevnit svou moc.