Státní petrolejářský podnik Čepro nemusí na miliardové nákupy biopaliv od firem z holdingu Agrofert vypisovat tendry podle zákona o veřejných zakázkách.

Vyplývá to z nového stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které mají HN k dispozici. S podnětem se na úřad obrátily letos v lednu protikorupční organizace, kterým se nelíbilo, že Čepro začalo biopaliva nakupovat v posledních letech bez veřejných soutěží. Podle nich je to státní strategická firma, která provozuje sklady pro nouzové zásoby nafty státu a také síť produktovodů s pohonnými hmotami po celé republice, a proto je veřejný zadavatel. Čepro to ale odmítalo a ÚOHS mu teď dal za pravdu. Firma podle závěru úřadu není závislá na penězích státu a nenahraditelné nejsou ani její sklady pro nouzové zásoby nafty. Čepro tak nesplňuje všechny podmínky, aby bylo veřejným zadavatelem zakázek.