Poměrně tvrdě narazilo ministerstvo zdravotnictví se svým návrhem, aby v Česku co nejdříve vznikly takzvané covid pasy. S nimi by lidé mohli jednoduše prokazovat, že nepředstavují riziko, díky čemuž by mohli cestovat či chodit na festivaly. Proti rychlému přijetí zákona, jenž by jejich vydání umožnil, se však postavili zástupci opozice i vládního hnutí ANO. Nebyl podle nich dobře připravený, jelikož neřešil celou řadu situací.