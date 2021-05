Společnost Dr. August Oetker, jejíž základy v roce 1891 položil hloubavý lékárník stejného jména vynálezem kypřicího prášku do pečiva, se postupně rozrostla ve spletitý konglomerát. Vyrábí potraviny, ale také vlastní luxusní hotely, ve své bance spravuje bohatým klientům majetek, vyrábí chemikálie a ještě v nedávné minulosti bylo jeho součástí také rejdařství.

O rozmach podniku se nejvíce zasloužil uznávaný patriarcha Rudolf-August Oetker, jenž se dožil 90 let. Byl třikrát ženatý a zanechal po sobě celkem osm potomků. A jak to bývá, mezi nimi po jeho smrti v lednu 2007 propukly spory o to, kdo bude mít v jednom z největších rodinných podniků Evropy hlavní slovo.

Znesváření nevlastní sourozenci, z nichž každý držel po 12,5 procenta akcií, dospěli podle německých médií „k základní dohodě“, podle které se rodinný konglomerát s ročními tržbami přes sedm miliard eur rozdělí. V současné době se jeho rozsáhlý byznys člení na pět hlavních částí, z toho více než polovina tržeb připadá na potravinářství. Impérium zahrnuje skoro 400 dceřiných firem a filiálek s přibližně 34 tisíci zaměstnanci. Sídlo firmy je v Bielefeldu, spolkové zemí Severní Porýní-Vestfálsko.