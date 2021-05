Z použitého fritovacího oleje dokážou bakterie vytvořit látku, která se dá použít v opalovacích krémech. Nebo v mýdle, kde funguje jako plnivo, a nahradí tak mikroplasty. Unikátní biotechnologie pro přeměnu odpadů pomohla české společnosti Nafigate dostat se do mezinárodních vědeckých projektů EU. V rámci evropského programu Horizont 2020 Nafigate s dalšími firmami a institucemi zkoumá, jak s odpady naložit. A postaví kvůli tomu v Ostravě výzkumné centrum za 70 milionů korun.

„Budeme ověřovat, co se dá vyrobit například z kávové sedliny. Hodláme vymýšlet pro města a obce řešení na míru v tom, jak nakládat s bioodpady. A chceme vyvíjet nové obalové materiály,“ říká v rozhovoru pro HN Lenka Mynářová, spolumajitelka a šéfka Nafigate.

Na obalech bude firma spolupracovat například s britským koncernem Unilever, výrobky z kávové sedliny řeší s českou sítí restaurací Ambiente. Mynářová říká, že díky pandemii si firma uvědomila, že nejlepší je mít primární výrobu v Česku.

Dříve měla Nafigate partnery v Číně, v roce 2019 však z této země odešla. „Byla to drsná zkušenost, naši čínští partneři začali mizet,“ popisuje Mynářová.

HN: V Ostravě plánujete do roka a půl postavit výzkumné a vývojové centrum Hydal Research and Development pro zkoumání odpadů. Co tam budete dělat?

Centrum budujeme pro tři strategické projekty Horizont 2020, což je největší a nejprestižnější výzkumný a inovační program Evropské unie, jehož jsme součástí. Tyto projekty mají společného jmenovatele a to je využití bioodpadů. Je to velmi komplikované téma. V Česku využíváme bioodpady pro kompostárny nebo pro výrobu bioplynu, ale stále jich velké procento končí na skládkách. Evropa naopak chce, aby se využily pro produkty s vysokou přidanou hodnotou. A to vyžaduje výzkum a vývoj. Na projektech spolupracujeme v konsorciu, kde je spolu s námi dalších 18 firem a institucí z celé Evropy, včetně brněnského VUT či společnosti Unilever.