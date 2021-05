Za případný souhlas s rozšířením polského dolu Turów by mělo Česko podle hydrogeologů žádat důkladnější ochranu podzemní vody. Šanci k tomu vládě dává Soudní dvůr Evropské unie, který minulý týden nařídil Polsku zastavit těžbu až do urovnání sporu. Poláci důl plánují rozšířit směrem k českým hranicím o čtyři čtvereční kilometry. Lidé žijící poblíž se proto obávají o vodu, které v posledních letech kvůli dolu i vlivem sucha ubývá.

Poláci ale těžbu pozastavit odmítají a na zvětšení hnědouhelného dolu trvají. Kvůli ochraně českých studen začali alespoň budovat podzemní stěnu. Ta by však podle hydrogeologů z České geologické služby měla být delší. Česká a polská vláda nyní po rozhodnutí Soudního dvora EU chystají dohodu, podle které by Polsko mělo investovat asi 1,1 miliardy korun do ochranných opatření a budování nových vodovodů.