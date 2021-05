Výbuchy muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku se do širšího povědomí dostaly po více než šesti letech opět letos v dubnu. A to kvůli podezření, že za nimi stáli agenti ruské GRU. Lidé, kteří žijí v okolí, se však s následky události museli potýkat po celou dobu. Starostové města Slavičín a vesnic Vlachovice, Lipová a Haluzice proto připravili žádost o odškodnění pro obce i obyvatele. Tento pátek ji v Praze projednají s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD), jehož úřad měl práce na starosti. Účastnit by se měla i šéfka financí Alena Schillerová (ANO), jejíž ministerstvo by odškodnění vyplácelo. Ta však svou účast zatím nepotvrdila a nereagovala ani na dotazy HN.