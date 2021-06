Na 135 smrků v černokosteleckých lesích v Praze-východ je napojeno na přístroje, jako by to byli pacienti na jednotce intenzivní péče. Vede od nich několik kabelů napojených na různá diagnostická zařízení. Některá měří průtok vody a živin lýkem od kořenů do korun stromů, jiná vlhkost, teplotu kůry nebo i její roztahování a smršťování v průběhu dne. Jsou součástí vědeckého projektu za 246 milionů korun Extemit-K, jehož výsledky mohou v dohledné době pomoci lesům odolávat kůrovcové kalamitě.



„Z tohoto místa je obrovský tok dat. Během pěti minut odsud dostaneme kolem tisícovky impulzů,“ popisuje entomolog Roman Modlinger z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity, a ukazuje přitom jednu z výzkumných ploch, kterou v lese mají.