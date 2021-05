V Česku se obecně zásadní společenské pohyby odehrávají se zpožděním vůči západnímu světu. Česká společnost je konzervativní, nedůvěřivá k novinkám, chce, aby všechno bylo „jako vždycky“. Proto k nám i zásadní téma zneužívání žen dobře situovanými muži na vrcholu společenského žebříčku dorazilo s fázovým zpožděním – až několik let poté, co se v západním světě rozjelo hnutí #MeToo, ve kterém se začaly ozývat ženy, jež se staly oběťmi sexuálních dravců.

Případ populárního poslance TOP 09 a hvězdy českého Instagramu Dominika Feriho je první svého druhu. Obvinění vůči němu jsou skutečně závažná. Nejen obtěžování a trapné sexuální loudilství, ale i vynucování sexuálního styku proti vůli žen. V terminologii trestního práva znásilnění. Nelze hodnotit, čeho se Feri vlastně dopustil, to je nyní záležitost policie a soudů. Výpovědí a svědectví je ale tolik, že je v podstatě vyloučené, že „vlastně o nic nešlo“. Nakonec i sám Feri přiznává, že se nechoval gentlemansky, což je sebeobranný eufemismus, pod kterým se může skrývat v podstatě cokoliv. Působí to zkrátka tak, že Feri měl vliv, popularitu, vůdčí postavení ve své sociální skupině, zkrátka měl moc a hnusně ji zneužíval. Že se dostal do vlivné pozice hodně mladý (nyní mu je 24 let), sice může někdo považovat za polehčující okolnost, ale traumatizovaným dívkám to moc nepomůže.