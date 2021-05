Najít v historii České republiky chvíli, kdy jeden z dvojice Václav Klaus – Miloš Zeman, původně vyhranění soupeři, kteří si dnes padají do náruče, nebyl v čele vlády nebo celého státu, dá docela práci. Jsou to vlastně jen dva několikaměsíční úseky, které v třicetileté historii novodobého Česka (tolik našemu státu bude, až Zeman odejde z Pražského hradu) představují jen několik procent. Tomu odpovídá i nesmírný vliv obou mužů.

Oba byli v době, kdy řídili výkonnou moc, ztělesněním prozápadního směřování země. Za Klause se odvrhovalo dědictví centrálně řízené ekonomiky sovětského typu, Zeman transformaci dokončil prodejem velkých bank západním skupinám. Klaus jako první premiér Česka žádal o vstup do Evropské unie a jako prezident byl i osobně u toho. Zemanova vláda dovedla Česko do NATO a odvedla velký kus práce při přípravě země na vstup do EU. I proto je pozoruhodné, jak se oba politici v pozdějších letech přimkli k Rusku.