V pondělí psali maturanti didaktické testy z matematiky a angličtiny, v úterý pak testy z češtiny, které každoročně připravuje státní společnost Cermat. Žáci i učitelé test z matematiky považují za těžší než v minulých letech, náročný byl podle nich hlavně časově. Výsledky se studenti dozvědí nejdříve 7. června.

„Ilustrační testy jsme spočítali s přehledem, z toho pondělního jsme byli se spolužáky dost zaskočeni. Zdál se nám těžší v porovnání s ostatními roky. A to říkám s vědomím toho, že chodíme na gympl. Jak to mají počítat lidé z učilišť, když i my jsme se s tím prali,“ řekl HN student Jan Alois Hotový z Gymnázia Jana Keplera, jedné z nejprestižnějších škol v Praze.