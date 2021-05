Když jde o plány na snižování emisí skleníkových plynů, je Česko obvykle opatrné a varuje před tím, aby to nepoškodilo ekonomiku. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) teď ale veřejně podpořila zdanění leteckého paliva, čímž se postavila na stranu většiny zemí Evropské unie. Ty to prosazují z ekologických důvodů. Podle aerolinek to však povede k výraznému zdražení letenek. Odborníci ale vesměs obavy leteckých společností označují za přehnané.