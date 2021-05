Potkat se s Jiřím Zrůstem, byť on-line, není vůbec jednoduché. Dohodnuté časy se mění, rozhovor přes webové kamery odkládá. Český manažer, který má na starosti evropské investice australských fondů Macquarie, jež spravují majetek za 364 miliard eur, je na roztrhání. Až časem zjistíme, že mimo jiné zrovna prodával i České Radiokomunikace. A nedávno se domluvil s ČEZ na koupi největšího pevninského větrného parku v Evropě.

HN: Rozhovor jsme domlouvali na několikrát. To jste řešil prodej Českých Radiokomunikací?

Nejenom. Ale většinou máme pět až šest transakcí, které vedeme simultánně napříč celou Evropou. Vedle Radiokomunikací máme rozdělané dva velikánské obchody v Itálii. Děláme na koupi poloviny italské dálniční sítě od Atlantie a vedle toho máme rozpracovanou transakci na koupi digitálních sítí od Enelu. No a vše se sešlo naráz.

HN: Proč jste České Radiokomunikace fondům Cordial Digital Infrastructure prodali?

Byla to vůbec první investice Macquarie fondů v České republice. My standardně investujeme v horizontu deseti let, což je přesně tak dlouho, jak jsme je vlastnili. Standardně bychom asi exitovali rok či dva zpátky. Ale díky tomu, že jsme dotahovali přechod na signál DVBT2, tak jsme prodávali až po jeho dokončení.