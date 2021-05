Výrobci dodají do zemí Evropské unie dost vakcín na to, aby se do poloviny července naočkovalo 70 procent občanů. HN to řekl eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton, který má na starosti dohled nad výrobou vakcín v EU. Zároveň zdůraznil, že je na každém státě, jak velkou část lidí zvládne naočkovat – vakcíny objednala na základě požadavků členských zemí Evropská komise, samotné očkování je ale plně v kompetenci každého státu zvlášť. Česko bude v očkování pomalejší než většina ostatních zemí unie, připustil premiér Andrej Babiš (ANO).