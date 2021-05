Pro Kristýnu a Báru byla strategie jasná. Otestovat se na koronavirus a pak s negativním výsledkem platným 72 hodin obejít co nejvíce projekcí v pražských kinech. „Než se to zase zavře. Chybělo nám to, jsme velké filmové fanynky,“ prohlašovaly mladé divačky v pondělí, před prvním představením v kině Světozor po pauze způsobené pandemií. V půl čtvrté odpoledne je čekalo dánské drama Chlast, od šesti rumunská komedie Smolný pich aneb Pitomý porno. Jedním dechem hlásily, že lístky mají koupené i na úterý.

Divákům se v pondělí otevírala především menší a klubová kina. Kromě pražského Světozoru, Aera či Atlasu vítala návštěvníky například brněnská Scala, královéhradecký Bio Central nebo karlovarská Drahomíra. Otevřít mohla i divadla a koncertní sály.