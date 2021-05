Přátelé běloruského novináře Ramana Prataseviče si jen těžko dokázali představit, že právě kvůli tomuhle veselému mladíkovi přinutí ozbrojená stíhačka MiG-29 k přistání v Minsku letoun společnosti Ryanair. On sám si těsně před nedělním odletem do Vilniusu všiml v Aténách podezřelého ruskojazyčného muže, který fotil jeho doklady a poté rychle zmizel. Pratasevič to napsal kolegovi přes aplikaci WhatsApp a nasedl do letadla. Teď je v běloruském vězení a hrozí mu až patnáctiletý trest.

Irský ministr zahraničí Simon Coveney a šéf společnosti Ryanair Michael O’Leary označili nucené přistání za státem podporované pirátství. O přerušení tranzitní dopravy přes Bělorusko jednali včera zástupci Evropské unie. Vyšetřování incidentu už spustily polské úřady, letoun byl registrován v Polsku, případ jim proto náleží.