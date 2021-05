Tak si to shrňme: diktátorský režim sousedící s členskými státy Evropské unie unese letadlo, které patří firmě sídlící v EU, stroj je registrovaný v jiné členské zemi EU a je plný občanů mnoha členských států EU. Cílem bylo zmocnit se novináře, kterého EU uznala jako politického uprchlíka. V celé operaci hráli roli čtyři rusky hovořící muži na palubě a běloruská stíhačka vyzbrojená raketami určenými k sestřelení letadel.

Kdyby se něco podobného odehrálo s letadlem, u něhož bychom si místo zkratky EU dosadili USA, tak pokud by dotyčná země už teď nečelila silnému kybernetickému a případně i vojenskému útoku, rozhodně by třeba neměla čím platit ze zahraničních účtů, její diplomaté by nemohli vytáhnout paty ze svých rezidencí a další dopady by byly tak tvrdé, že by si kdokoliv něco podobného nedovolil další desítky let.