Dvě zásadní rozhodnutí leží před komunisty. Týden mají na to, aby rozhodli, zda se připojí k opozičním stranám a dodají klíčové hlasy pro vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO). Postoj KSČM k menšinového kabinetu zároveň napoví, kdo by měl vést stranu do voleb. Straníci hodlají ještě v létě odvolat z čela svého dlouholetého předsedu Vojtěcha Filipa.