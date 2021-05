Z chladného moře u pobřeží severoafrické enklávy Ceuta vytáhl potápěč Juan Francisco Valle několikaměsíční dítě. Bylo zmrzlé, ledové a nehýbalo se, popsal člen Civilní gardy pro list El País. Fotografii se zachráněným dítětem publikovala minulý týden španělská média, lidé ji sdílejí na sociálních sítích. Do vody s dítětem skočila jeho matka, Maročanka, která se pokusila přeplavat do Ceuty, nevelkého výběžku země, který patří Španělsku a od Maroka jej na souši odděluje střežená hranice.

Právě sem nyní směřuje sílící vlna afrických migrantů. Minulý týden to během dvou dnů bylo rekordních osm až devět tisíc lidí. To je více než za celý loňský rok. Běženci pochází buď přímo z Maroka, nebo ze střední Afriky a přes marocké území se snaží dostat do Evropy. Nezletilých bez doprovodu je podle odhadů asi 1500, španělská vláda nyní řeší, jak s nimi naložit. A posiluje ochranu Ceuty i z moře, na plážích stojí obrněná vozidla a policisté.