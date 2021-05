Od začátku roku slýcháme nejrůznější šéfy firem mluvit o tom, jak tady s námi home office v nějaké formě určitě zůstane. Jenže teď, když přišlo rozvolnění, se z home officu stalo téměř sprosté slovo. Přitom podle průzkumu think-tanku IDEA se Čechům práce z domova zalíbila a do budoucna by na dálku chtěli fungovat v průměru polovinu času svého úvazku. A přesně tady vzniká problém. Jak lidem vysvětlit, že se mají vrátit zpátky do kanceláří, když některé průzkumy ukázaly, že byli doma produktivnější? „Tam, kde home office nejsou ochotni povolit, z mé zkušenosti neexistuje diskuse, a tím pádem nejsou potřeba ani argumenty,“ shrnuje realitu současnosti firemní mediátorka a koučka Sandra Fridrichová. Zaměstnanci se ale podle ní začínají bouřit.