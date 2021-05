Společnost už není zvědavá na firmy, které nejsou odpovědné a nemají s lidmi dobré vztahy, říká v rozhovoru pro HN šéf ČEZ Daniel Beneš. Z hlediska investic polostátní energetiky to znamená především rychlejší obrat k bezemisním elektrárnám. Už za devět let by tak ČEZ měl vyrábět ze zdrojů, které produkují skleníkový plyn CO 2 , necelou osminu elektřiny.

To je zásadní změna, která se neobejde jak bez uzavírání stávajících uhelných zdrojů, tak samozřejmě bez budování těch nových, plně zelených. ČEZ podle ve čtvrtek představené Vize 2030 Čistá energie zítřka oznámil zprovoznění nových obnovitelných zdrojů s výkonem 1,5 gigawattu do roku 2025, ke konci desetiletí má jít dokonce o čtyřnásobek.