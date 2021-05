V létě se asi dočkáme zvýšení úrokové sazby naší centrální bankou. A zdá se, že letos nepřijde zvýšení pouze jedno a příští rok nejspíše přinese pokračování. Pokud se ČNB k tomuto kroku odhodlá, tak se přidá do klubu sedmi centrálních bank, u kterých čekáme zvýšení úrokových sazeb okolo poloviny letošního roku. Pokud by se tento klub sedmi sešel na pivní zahrádce, byla by diskuse vskutku rozmanitá.

Začala by maďarskými zkušenostmi s kvantitativním uvolňováním a proč se vyhnout silnější měně, pokračovala nostalgií nad nákupy tvrdých měn s kolegy z Argentiny, kteří jimi řeší skutečně jiné problémy než nízkou inflaci, polemikou nad inflačními dopady cen elektřiny kvůli nedostatku vody v Brazílii a cílováním uruguayských inflačních očekávání okolo sedmi procent. Pak se přidají ruští kolegové s geopolitickými strastmi a ropnými slastmi, kde si budou notovat s kolegy z Nigérie. Ti připojí zkušenosti s paralelními měnovými kurzy. V průběhu večera přijde na přípravu pozvánky na předvánoční sešlost pro Nory a jednu pošlou i do Washingtonu. Tam by se koncem roku mohli odhodlat k postupnému ukončení kvantitativního uvolnění.