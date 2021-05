Představte si, že jste politik v čele rozhádané vládní koalice, klesají vám preference, v pandemii jste vybrali zatáčku jen tak tak, ekonomika přešlapuje a vy se drbete na hlavě, co udělat ve zbývajících dvou letech u moci, abyste mohli opět v dalších volbách zaútočit na vítězství. A najednou se na obzoru objeví miliardy z evropského fondu obnovy a zvyšování daní přestane být kvůli náladě po pandemii ve společnosti nadávka.

Máte fantazii a aparát schopných propagandistů, tak to všechno vezmete, přimícháte některé starší volební sliby, na něž už voliči zapomněli, přidáte zvýšení výdajů na zdravotnictví z dnešních necelých pěti na sedm procent, protože problémy nemocnic si lidé z pandemie naopak pamatují. Zabalíte to do nového, přitažlivého obalu s dostatečně bojovným heslem v názvu. Partnerům v koalici slíbíte, že se budou moci očekávaného rozdělování peněz účastnit také, tak ať vám laskavě přestanou házet klacky pod nohy. A uděláte kolem toho víkendovou show.