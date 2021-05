Před prodejnou Pepco v pražské Libni stojí fronta lidí. V prodejně přitom nemají větší slevy než obvykle ani jinou marketingovou akci. Lidé zkrátka čekají, až se budou kvůli omezenému počtu zákazníků v prodejně moci dostat dovnitř. „Vyčekám si frontu, mně to doopravdy nevadí. Jinde levné oblečení pro děti neseženu,“ vysvětluje zákaznice Markéta, která do Pepca zamířila ve středu. „A že je oblečení nekvalitní? Asi to nebude nejlepší materiál na světě, ale děti to stejně buď hned zničí, nebo za chvíli vyrostou,“ dodává. Naráží tím hlavně na internetové diskuse, ve kterých se mnozí kvalitě oblečení z polského řetězce Pepco vysmívají.

Pepco – jež vlastní Jihoafričané a nyní se chystá na burzu – vzbudilo mezi Čechy na sítích větší vlnu reakcí v prosinci. V době, kdy obchody na chvíli otevřely, bylo Pepco místem, před kterým se tvořily někde i hodinové fronty. Ty si někteří fotili a debatovali, proč je místem největší koncentrace lidí právě tento řetězec. „Poměrně levné oblečení na mimina a malé děti,“ odpovídala na otázku, co v Pepcu lidé kupují, uživatelka Twitteru Lenka. „Pracholapky a oblečení mizerné kvality...,“ reagovala další z uživatelek Katka.