Kdo se potřebuje prokázat negativním PCR testem, musí dnes sáhnout do peněženky zhruba pro 1500 korun. V létě by to ale mělo vypadat jinak. Premiér Andrej Babiš (ANO) slíbil dva PCR testy měsíčně zdarma. Především proto, aby náklady na testování neprodražily lidem letní dovolenou v zahraničí. Málokteré zemi nyní stačí méně citlivý antigenní test. Pokud někdo bude PCR testů potřebovat více než dva za měsíc, za další by mohl podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera platit nově jen 640 korun.

Omezit by se ale zároveň mělo bezplatné antigenní testování, na které je nyní možné vyrazit jednou za tři dny. Frekvenci bezplatného testování antigenní i PCR metodou by pro letní období měla stanovit vláda na svém pátečním jednání.