Před obchodním domem New Yorker na Václavském náměstí kvůli hygienickým opatřením čekají ve frontě desítky lidí na to, až je personál prodejny pustí dovnitř. Podobně to minulý víkend vypadalo na řadě míst po celém Česku. Důvod byl jasný – po více než čtyřech měsících mohli prodejci oděvů opět otevřít své kamenné prodejny.

Novou bundu nebo kalhoty by však lidé mohli už brzy vybírat podstatně rychlejším a pohodlnějším způsobem. Třeba doma ve svém obýváku. Oblečení si za ně vyzkouší jejich avatar nebo ho díky rozšířené realitě uvidí na displeji svého mobilního telefonu přímo na sobě. Okamžitě tak zjistí, jak v oblečení vypadají a jak jim sedí, což výrazně sníží pravděpodobnost, že jim pak v reálu nebude sedět a budou ho muset vracet.