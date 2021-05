Elektrárenská firma ČEZ má pro své další působení novou vizi. Na červnové valné hromadě ji chce projednat s akcionáři – ze 70 procent je to stát, zbytek jsou soukromí investoři. Do roku 2050 chce být podle plánu uhlíkově neutrální, do roku 2030 už mít jen zlomek výroby elektřiny z uhlí a mezitím nabrat do netechnického managementu 30 procent žen. „V posledních letech společnost už není zvědavá na firmy, které nejsou odpovědné a nemají s lidmi dobré vztahy,“ popisuje v rozhovoru pro HN jeden z důvodů pro novou strategii firmy její generální ředitel Daniel Beneš.

HN: Co je podle vás do roku 2030 hlavní změna, kterou ČEZ plánuje?

Není to tak, že by se ČEZ ze dne na den nějak razantně změnil. Chceme spíše ukázat, jak bude firma směřovat své působení na dalších deset let. A dáváme veřejné přísliby, jak z hlediska životního prostředí, tak v oblasti sociálních vztahů a řízení firmy. Není to ale o tom, že bychom v těch oblastech už dnes nic nedělali.

HN: Co to tedy konkrétně znamená?

Že k věcem přistupujeme komplexněji. Vidíme, jak se vyvíjí debata o udržitelném podnikání a společenské odpovědnosti. De facto se to celé začalo propojovat do něčeho, čemu se dnes říká ESG rating. Což je posuzování korporací podle toho, jak se v těchto oblastech, o kterých jsem mluvil, chovají. Ta naše změna je zásadní sdělení pro banky, pojišťovny, fondy, investory bank a podobně. Ti jsou v poslední době velmi přísní v posuzování toho, komu půjčí peníze, koho pojistí, jaké akcie koupí a tak dále.

HN: Takže roli hraje to, že banky nechtějí půjčovat společnostem, které těží a spalují uhlí?