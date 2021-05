Evropská komise letos vyhlásila plán, podle něhož by do roku 2040 měl tabák prakticky vymizet z trhu. Používat by ho mělo méně než pět procent Evropanů. Šéf české pobočky tabákové společnosti British American Tobacco Štěpán Michlíček je však k podobným plánům skeptický. A příliš jistý si není ani s prohlášeními konkurence, která očekává, že během 15 let klasické cigarety zcela přestane prodávat. V rozhovoru pro HN mluví o tom, jak pandemie dopadla na nikotinový průmysl v Česku. „Se zavřenými hranicemi v Německu nebo Rakousku nám zmizelo 30 procent trhu,“ přiznává. Paradoxně to víc dopadlo na stát v podobě nižší vybrané spotřební daně než na firmu, v níž pracuje. Říká ale, že pandemie měla v jeho oboru v Česku i pozitivní vliv.

HN: Máme za sebou víc než rok koronavirové pandemie. Jak dopadá tahle doba na nikotinový průmysl?

Těch dopadů je víc. Začnu jedním čistě byznysovým. V České republice je například poměrně velký legitimní příhraniční byznys s Německem. Tamní uživatelé nikotinových produktů jezdí nakupovat k nám, protože je to u nás podstatně levnější. Ale protože loni byly hranice zavřené zhruba čtyři měsíce a letos je to prakticky zatím celý rok, tak ten propad je poměrně výrazný.