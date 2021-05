Přichází soumrak a do té chvíle poměrně zaplněný pražský park Ladronka se začíná zvolna vylidňovat. Někdo odchází k autu zaparkovanému poblíž, jiní se vydávají na některou ze zastávek MHD. Mnozí se ovšem až do poslední chvíle snaží užít si pomalu slábnoucí paprsky teplého jarního slunce. Den pomalu končí.

Nadcházející noc však v parku jedné z nejzelenějších městských částí, Prahy 6, překvapivě vítá i nově příchozí. Ti v sousedství usedlosti Ladronka se zájmem sledují zapadající slunce a trpělivě čekají, až se ztratí za obzorem. Nevyhlížejí ovšem hvězdy, jak by se dalo při pohledu na čisté nebe předpokládat, ani jejich oblečení nenaznačuje, že by se pod rouškou tmy chystali sportovat. Všichni ti lidé vyčkávají na světlo.

V ten vlahý květnový večer se totiž v tomto Pražany velmi oblíbeném rekreačním areálu, který protínají kilometry stezek určených pro sport, představila nová, inteligentní světla.

Biodynamické světlo se uplatní i v interiéru Lepší kvalita spánku i psychická pohoda seniorů. To je výsledek vědeckého experimentu, který zkoumal vliv osvětlení přizpůsobeného biorytmům seniorů. Provedl jej výrobce speciálního osvětlení Spectrasol ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (NUDZ) a Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) v berounském domově seniorů. Výzkumu se zúčastnilo 19 klientů domova seniorů a 13 dobrovolníků z řad personálu. Vědci už podobně prokázali pozitivní vliv biodynamického osvětlení na pozornost studentů.

Chytré světlo pro Ladronku

„V případě parku Ladronka se jedná o jeden z osmi projektů realizovaných v pražských parcích, kdy jsme statické osvětlení převedli na takzvané dynamické, respektive biodynamické, které svítí s respektem k přírodě i místním obyvatelům. Ti chtějí v noci spát, nikoli sportovat. Osvětlení, které za normálních okolností svítí zhruba na padesát procent nominálního výkonu, v noci − právě s respektem ke spánkovému cyklu − svoji intenzitu snižuje. A vzhledem k tomu, že je zde i restaurace, testujeme také reakci osvětlení na pohyb. V okamžiku, kdy se hosté z restaurace vydají směrem ke stanici městské hromadné dopravy, jedna větev osvětlení, byť už byla ztlumena ke spánkovému režimu, umí zareagovat a cestu k dopravnímu prostředku osvítit na běžnou intenzitu,“ přiblížil podstatu inteligentního osvětlení předseda představenstva společnosti Technologie hlavního města Prahy Tomáš Jílek. A dodal, že nové lampy, ve srovnání s těmi předešlými, šetří zhruba 40 procent energie. Po parcích by se měly začít postupně objevovat i v pražských ulicích.

Podle slov radního hlavního města Jana Chabra, který zdůrazňuje, že se jedná o trend i v jiných evropských metropolích, má Praha dlouhodobou vizi změnit svůj přístup k veřejnému osvětlení jako celku.

Výhody versus zápory

Ladronka se letos na jaře zařadila do skupiny několika pražských parků, v nichž jsou testovány různé světelné vychytávky. S nimi se tak mohou setkat lidé procházející například parky Jezerka (viz foto na straně 3) či Fidlovačka v Praze 4, dále ve vinohradských Riegrových sadech nebo v Chotkových sadech na Letné.

„Například na Jezerce testujeme svítidla s takzvanou proměnnou teplotou. V období, kdy je park nejvíce využíván, v parku svítí převážně studené teplo. Na noc je ale zapínáno teplé světlo. Studené světlo totiž sice znamená větší osvětlení, ale špatně se při něm spí, protože má vysoký podíl takzvané modré složky,“ vysvětlil Tomáš Jílek a dodal, že proměnná teplota se v praxi příliš neosvědčila. Proto se Technologie hlavního města Prahy z hlediska biodynamiky zatím kloní spíše k regulaci intenzity osvětlení, jak je tomu právě na Ladronce, kde − jak upřesnil technik přítomný na květnové prezentaci na Ladronce − do 22 hodin „jedou“ svítidla na 50 procent, od 22 hodin je jejich intenzita ještě snížena, a to na 40 procent. „Přechody mezi jednotlivými fázemi jsou ale nenápadné, aby z toho nebyla blikající diskotéka,“ podotkl s úsměvem Jílek.

Z parků na silnice

Svítidla umí reagovat i na mimořádnou událost. Dá-li například integrovaný záchranný systém dispečinku vědět, že v parku došlo ke zranění nebo se tam někdo ztratil, mohou pověření lidé během několika vteřin přes mobil světlo zesílit na 100 procent výkonu. V dispečinku jsou navíc okamžitě vidět případné závady světel. Není tedy třeba čekat, až tam někdo zavolá nebo poruchu nahlásí pomocí aplikace, jak je tomu u sodíkových svítidel.

Ladronka, kde bylo vyměněno téměř osmdesát svítidel, slouží (podobně jako některé jiné pražské parky) jako pilotní projekt. Město tam „trénuje“ na velké komunikace, kde by se taková svítidla měla postupem času také objevit.

Vedle flexibility jsou tato svítidla zajímavá i nižší spotřebou elektrické energie či delší provozní dobou, která však bude muset být teprve praxí prověřena. „Samozřejmě že na komunikacích to bude jiná výzva, tam musíme dodržovat platné normy, systém takzvaného zatřídění ale umožňuje zatřídit komunikaci pro silný a slabý provoz. V případě slabého provozu připadá v úvahu snížení intenzity o 20 až 30 procent, což z hlediska světelného smogu a elektrické energie považuji za správný směr, kterým bychom se měli při osvětlování měst vydat,“ podotkl Jílek.

Předností je nenápadnost

Prezentace nových svítidel v parku Ladronka se zúčastnili také zástupci domovské Prahy 6 − starosta Ondřej Kolář a místostarosta Jakub Stárek. Ten připomněl, že projekt se plně slučuje s koncepcí Smart Cities, která by neměla vypadat tak, že se všem „plete pod nohama“ a že si jí každý musí hned všimnout. A přidal svou vlastní zkušenost… Poté co se s Technologií hlavního města Prahy a vedením metropole dohodli, že by nová svítidla mohla na Ladronce fungovat, se mu při ranním běhání zdálo, že se v poslední době v parku cítí mnohem pohodověji než kdykoli předtím. Přemýšlel, čím by to tak mohlo být způsobeno, a začal zjišťovat, zda už nejsou původní svítidla nějaký čas nahrazena těmi novými. Byla…

„Praha 6 je nejkrásnější městská část, jsem rád, že si na ni nyní můžeme večer pěkně posvítit,“ řekl Stárek. „Přiměřeně posvítit,“ dodal Jílek s narážkou na sníženou intenzitu světla.

Smart boxy na jihu Čech

V roce 2019 odstartoval pilotní projekt flexibilního veřejného osvětlení, které šetří peníze i přírodu, v Českém Brodě a nedaleké obci Milčice ve Středočeském kraji. Jedná se o „smart boxy“, díky nimž byla v Českém Brodě upravena asi stovka pouličních lamp, v Milčicích pak lampy všechny. Projekt proběhl ve spolupráci s ČVUT či jejich start-upem Byzance. Ze začátku pomohlo i Středočeské inovační centrum. Lampy, které zde lidem svítí na cestu, se přizpůsobují okolí − může tak být nastaveno méně jasu směřujícího do oken rodinných domů nebo naopak více svitu na přechodech či při výjimečných událostech, třeba zásazích záchranných složek. Osvětlení funguje jak v Českém Brodě, tak Milčicích ke spokojenosti všech.

Úspora energie, eliminace světelného smogu a komfortní noci obyvatel mluví ve prospěch chytrého osvětlení. V krizových situacích se dosud „spící“ světlo během několika vteřin dokáže rozsvítit na 100 procent výkonu.

„V prosinci roku 2019 byla u nás v obci nainstalována chytrá svítidla jako pilotní projekt v rámci zřízení organizace SIC (Středočeského inovačního centra − pozn. red.). V důsledku tohoto kroku došlo k celkové obměně starých výbojkových svítidel za LED svítidla. Světla mají několikadenní cyklus svítivosti, který je určován v dálkově řízeném rozhraní. Svítidla jsou také vybavena čidly pro řízení svítivosti jednotlivých lamp pro chodce a další účastníky provozu. Tímto krokem jsme dosáhli roční úspory na energiích o 52,5 procenta. Klesl světelný smog, který byl měřený organizací Středočeské inovační centrum, a také to ocenili obyvatelé bydlící přímo u stožárů veřejného osvětlení. Nyní je osvětlení téměř neruší,“ uvedl Jakub Douděra, starosta obce Milčice.

Srovnání spotřeby energií před a po montáži mluví za vše − před montáží (v roce 2019) se jednalo o 16,786 MWh, po ní (v roce 2020) spotřeba raketově klesla na pouhých 7,7977 MWh.

Praha svítí, to je název mobilní aplikace, pomocí níž mohou lidé ohlásit poruchu, rušivé světlo nebo nelegální výlepy na stožárech pražského veřejného osvětlení. Foto: Technologie hlavního města Prahy

Střídání světla na Vysočině

Celou řadu rozpracovaných projektů či pilotních realizací má v současné době společnost Lumbio, která tvoří světelná řešení zítřka a je partnerem Smart Cities a Města budoucnosti. „Asi nejprogresivnější instalací je ta na Českomoravské vysočině v obci Havlíčkova Borová, rodišti Karla Havlíčka Borovského,“ uvedl jednatel společnosti Michael Blažíček. Havlíčkova Borová s necelou tisícovkou obyvatel se podle společnosti Lumbio vloni stala první obcí, která, jak je uvedeno na webu, „pro kvalitu života svých obyvatel zavedla nový typ veřejného osvětlení s nižším světelným znečištěním, několikanásobně nižšími náklady na provoz a znatelně komfortnějšími nocemi jak pro obyvatele, tak živočichy a přírodu. Místo zastaralých a energeticky náročných výbojek je prostor osvětlován nejmodernější LED technologií“.

Princip spočívá v autorském řešení firmy − v originální LED biodynamické technologii, která funguje na principu několika sad diod o různých barevných teplotách a spektrech s různou optikou pro optimální směrování světla a zároveň eliminaci modré části spektra a světelného smogu.

Na počátku této technologie prý v Lumbiu stála jednoduchá úvaha. Lidé jsou již odpradávna zvyklí na střídání denní a noční fáze, kdy přes den žijeme a v noci odpočíváme. Jak ale docílit spojení kvalitního prostředí a nároků na osvětlení a bezpečnost daných prostor? „Biodynamické osvětlení Lumbio je tedy specifické tím, že ve večerních hodinách, kdy je stále potřeba mít dobrou viditelnost, svítí silným, jasným bílým světlem s teplotou chromatičnosti 2700 až 4000 K. V rámci definovaného cyklu se v průběhu noci a následně v čase svítání mění spektrum, směrování a intenzita osvětlení, aby bylo na jedné straně docíleno optimálního poměru komfortu a bezpečnosti a na straně druhé úspory a kvalitního, netoxického osvětlení. Je tedy dosaženo ideálního nastavení, kdy světla nesvítí do oken, neoslňují řidiče a jejich světelné znečištění je zlomkem toho, co produkují standardní výbojkové nebo LED lampy,“ uvádí společnost Lumbio.

Zjednodušeně řečeno − když se začíná stmívat a než se začíná rozednívat, světla svítí bíle, v noci pak žlutě. S tím, že osvětlení je navíc plně integrováno do obecního řídicího systému, který umožňuje správci plné nastavení výkonu a přechodů všech nebo i jen jednoho světla dle vlastních potřeb.

Inspirace z Královéhradecka

Podle Lukáše Zemánka, odborného konzultanta Centra investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje, se i tento region může pochlubit zajímavými a inspirativními realizacemi.

Kupříkladu v Dobrušce, rodišti F. L. Heka, hlavní postavy Jiráskova románu F. L. Věk, bylo vybudováno veřejné osvětlení sídliště. To je jednak úsporné, ale za zmínku stojí především z toho důvodu, že jeho plánování probíhalo v úzké spolupráci s obyvateli daného sídliště. Cílem projektu bylo dosáhnout toho, aby intenzita osvětlení plnila své účely (včetně zvýšení bezpečnosti na ulicích) a zároveň nerušila obyvatele sídlištních bytů. Městys Žernov v okrese Náchod zase používá dálkové wi-fi ovládání veřejného osvětlení, v Nádražní ulici v Hostinném v podhůří Krkonoš pak před pár lety proběhla instalace úsporných LED svítidel s proměnnou svítivostí dle nastaveného režimu.