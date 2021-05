Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

jaro nám vlilo pozitivní energii do žil. Díky dostupnému očkování vidíme světlo na konci tunelu a pomalu zapomínáme na to, jaký byl život za tvrdých restriktivních opatření, kdy jsme nemohli opustit ani vlastní bydliště. O návratu do normálu však zatím můžeme jen snít. Česko je v krizi. Ochrana lidských životů si vyžádala odstavení velké části národní ekonomiky, kterou již rok a půl udržujeme v umělém spánku. Český stát se zadlužil a spolu s ním i naši evropští spojenci.

Každá krize je však příležitostí ke změně. Zní to sice jako klišé, ale Evropa už několikrát dokázala, že se umí poučit a odrazit ode dna. Ekonomická krize z roku 2008 nám ukázala, že škrty a úspory nejsou tou správnou cestou. Naděje tkví v chytrých investicích, které povedou k modernizaci naší ekonomiky a k opětovnému nastartování hospodářského růstu.

Česko má rozhodně na čem stavět. Za posledních deset let u nás vyrostla technologická centra, posílili jsme dopravní síť a začali jsme se zbavovat „špinavých“ zdrojů energie. Českými městy se již prohání elektrické autobusy, laboratoře produkují užitečné technologie a i v těch nejodlehlejších regionech vzkvétají kulturní projekty. Pandemie a s ní spojená krize nesmí rozvoj Česka zastavit ani zpomalit. Právě naopak. Nyní je na čase přidat do kroku.

Kde ale peníze na chytré investice vzít? Trn z paty nám vytáhnou naši nejbližší partneři. Evropská unie od samého počátku pandemie připravuje plán ekonomického oživení, který je nyní třeba přetavit v realitu. Česko je jeho spoluautorem a musí se postarat o to, aby nepřišel vniveč. Co konkrétního chceme s podporou Evropské unie vybudovat? Jaké plány se rýsují v těch nejbohatších i nejchudších českých regionech? Co děláme pro to, abychom se stali centrem inovací, a nikoliv evropskou montovnou? Pro odpověď nemusíte chodit daleko, stačí otočit list.

Přeji vám příjemné čtení!

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin Prosperující Česko.