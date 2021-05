Zdeňku Pelcovi je letos sedmdesát a jeho gramofonce ve středočeských Loděnicích také. Je to osudové spojení. Do továrny na vinylové desky, dnes firmy GZ Media (zkratka je z původního jména Gramofonové závody) přišel v roce 1983, stal se jejím ředitelem a po sametové revoluci sledoval místy dost divokou privatizaci. Akcie nakonec v roce 2007 sám skoupil, a je tak kromě ředitele i téměř stoprocentní vlastník.

Do důchodu se zatím nechystá, naopak v posledních letech ještě zrychluje tempo. Investoval v USA a Kanadě a v současnosti vyjednává i o koupi firmy mimo obor výroby desek. „Trochu se bojím, že ten růst poptávky po deskách jednou přestane. Máme tedy teď nějaký čas hledat investice v oblasti, která s nimi nesouvisí,“ říká v rozhovoru pro HN.

Má svébytný humor, o čemž svědčí i jeho článek v podnikovém časopisu Gramofonek, kde u příležitosti svých i firemních sedmdesátin zhodnotil svou éru slovy: „Je to už pomalu 39 let, co jsem se zvolil šéfem tohoto podniku, a musím vám říct, nevybrali jste si špatně.“

Asi vážně ne, protože i když se na začátku 90. let zdálo, že gramofonovým deskám odzvonilo a poslední v Loděnicích jen zhasne, nakonec jsou to právě tyto placky, které továrnu vytáhly zpět na výsluní. Dnes jich vyrábějí více než 50 milionů kusů za rok, a to nejen u nás, ale nově i v USA a Kanadě. Loni firma dosáhla tržeb 3,5 miliardy korun a před zdaněním a odpisy (EBITDA) vydělala 730 milionů korun.

HN: Odkdy se ve vaší továrně vlastně vyrábějí desky?