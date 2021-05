Když se nakazím koronavirem, zvládnu to doma v posteli, věří mnozí mladí a zdraví lidé. Agentura PAQ Research to považuje za jeden z možných důvodů, proč s věkem klesá zájem o očkování. Na začátku května stálo podle jejího průzkumu o vakcínu 51 procent lidí do 34 let, v případě lidí nad 55 let to bylo 77 procent. Lékaři ale zdůrazňují, že i když bylo důležité co nejdříve naočkovat seniory a chronicky nemocné, je teď potřeba, aby vakcínu dostalo co nejvíce lidí bez ohledu na věk.