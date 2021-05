Zpráva o partnerství Foxconnu s automobilkou Stellantis je důležitá, ale přece jen nelze přehlížet, že očekávání byla větší. Tchajwanský obr, který má výrobní základnu i v Česku, spolu se čtvrtým největším výrobcem aut na světě (pokud jste si na jméno Stellantis ještě nezvykli, tak si pod ním představte dlouhou řadu zavedených značek od Fiatu přes Peugeot, Citroën, Opel či Maserati po americké ikony jako Chrysler nebo Jeep) včera založil společný podnik, který bude vyvíjet i dodávat spoustu elektroniky pro osobní vozy. Zábavní systémy, přístroje na snímání a využití dat o jízdě, v plánu je i vývoj servisní platformy. Takže čipy, senzory, velké displeje, software, cloud. Tedy víceméně to, co se od renomovaného výrobce elektroniky – zhruba polovina příjmů Foxconnu plyne z výroby iPhonů – čeká. Ovšem tím invaze Foxconnu do světa automobilů určitě nekončí.