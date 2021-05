Firmy cílící na velmi bohatou klientelu se z krize, která na ně dolehla kvůli pandemii koronaviru, dokázaly oklepat velmi rychle. Akciový index evropských luxusních společností od vypuknutí pandemie vyrostl o 70 procent, a i proto si vysloužil srovnání s rychle rostoucím americkým technologickým sektorem. Zájem investorů letos vynesl největšího hráče v oboru – koncern LVMH – do čela žebříčku nejhodnotnějších evropských firem. A největší akcionář, Bernard Arnault, se vyšvihl na druhé místo mezi nejbohatšími lidmi světa.

Koronavirová krize přitom celý sektor zasáhla velmi citelně – obchody musely zavřít kvůli pandemii a mezinárodní cestovní ruch se prakticky zastavil. Podle konzultační společnosti Bain & Co loni tržby z prodeje luxusních kabelek, oděvů a šperků klesly poprvé od roku 2009, a to o rekordních 23 procent na 217 miliard eur. Bain & Co ve své nedávné analýze uvedla, že je 30procentní pravděpodobnost, že se celý trh vrátí na úroveň roku 2019 ještě letos.

Společnosti LVMH se to už podařilo. Její výsledky za první čtvrtletí letošního roku výrazně překonaly odhady analytiků. Firma dokázala utržit 14 miliard eur, což odpovídá asi 356 miliardám korun. Meziročně šlo téměř o třetinový nárůst. Co je ale možná důležitější, tržby (bez vlivu akvizic) byly také o osm procent vyšší než v prvním čtvrtletí 2019.