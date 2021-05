Předseda ruské parlamentní komise vyšetřující vlivy zvenčí Vasilij Piskarjov má, co se týče zákona o extremistických organizacích projednávaného ve Státní dumě, jasno: „Chtěli byste, aby vaše zájmy reprezentoval někdo, kdo mluví nenávistným jazykem, kdo chce zničit vlast? To samozřejmě nikdo nechce.“ Proto by se se schválením zákona nemělo otálet.

O jaký zákon jde? Navrhovaný zákon, o němž někteří poslanci později přiznali, že jej podepsali, aniž si jej přečetli, stanovuje, že žádný z členů „extremistické“ organizace, nebo kdo je či v minulosti na ni byl nějak napojen, nemůže být zvolen poslancem. Oficiální seznam takovýchto organizací zahrnuje třeba al-Káidu nebo Tálibán, ale v Rusku převládá názor, že hlavním terčem je Fond proti korupci založený před deseti lety nejvýmluvnějším kritikem ruského prezidenta Vladimira Putina Alexejem Navalným.