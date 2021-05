U start-upů je nejdůležitější příběh, který vyprávějí potenciálním investorům. Musí zaujmout. Zakladatelský mýtus litevského start-upu Vinted se tedy pojí s plnou skříní studentky Mildy Mitkutéové, která se před stěhováním potřebovala zbavit přebytečných hromad oblečení.

„Utrácela jsem 80 procent výplaty za oblečení a měla jsem ho spousty. Byla jsem přímo posedlá tím, dobře se oblékat. Některé bylo dokonce nepoužité, ještě s cenovkami. Měla jsem se stěhovat a nechtěla jsem ho jen tak vyhodit,“ popisovala Milda loni v podcastu magazínu EU-Startups, odkud se vzala prvotní myšlenka na prodej secondhandového oblečení pomocí mobilní aplikace.

Spojila se s Justasem Janauskasem, který takovou aplikaci naprogramoval. Oficiálním datem počátku jejího fungování je 26. listopad 2012.

„Na počátku jsme za tím vůbec neviděli byznys, byl to prostě koníček,“ vysvětlovala Mitkutéová. „Jenže to začalo nějak moc rychle růst a už po šesti sedmi měsících jsme začali dostávat nabídky na odkup. My jsme si s tím ale chtěli hrát a experimentovali jsme.“