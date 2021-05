Volební program koalice Pirátů a STAN se dá komentovat dvěma krajními způsoby. Jízlivě: Díru ve státních financích chtějí zalepit velkolepým balíkem peněz, kvůli čemuž zvednou všemožné daně. Nebo obdivně: Je to program, který může zajistit druhou transformaci, udělat z Česka ekonomiku s vysokou přidanou hodnotou a konečně ho nasměrovat do 21. století. Jak už to u vyhraněných komentářů bývá, oba jsou svým způsobem pravdivé, ale ani jeden zcela neplatí. Pokud nebudeme Piráty a STAN ani hejtovat, ani jim fandit, musíme realisticky říci, že jejich program je moderní, slušně odpracované dílko. S výhradou, že množství otazníků, které vyvolává, je přece jen větší než úplně malé.

Plány jsou skutečně bombastické. Potenciální ministr financí za Piráty a STAN Věslav Michalik mluví o tom, že chce za čtyři roky do české ekonomiky nalít bilion korun a provést něco jako variaci na New Deal či Marshallův plán. Výsledkem by měl být mimo jiné 5G internet pro sedm milionů lidí, desítky tisíc nabíjecích stanic pro předpokládaný milion elektroaut, 200 tisíc nových robotů ve firmách, 100 tisíc nových bytů, pět procent HDP mířících do školství. Prostě jako by plán psal Elon Musk ve stadiu největšího rozletu. Jenomže otázka je, zda nejde o poněkud velikášské představy.