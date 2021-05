Už jsou tady zase. Hordy migrantů se valí do Česka a chtějí nám vzít… vlastně nevíme přesně co, ale je to naše, tak to nechceme nikomu dát. Ale hlavně, je tu náš premiér a ten říká: Nebojte se, zastavím je.

Když za sebou nemáte úspěšný boj s pandemií, naopak, když za sebou máte tisíce zmařených životů a živobytí, zničenou ekonomiku, žádný funkční plán na záchranu, na její modernizaci, kterou slibujete už osm let, zkrátka když nemáte nic, s čím by se daly vyhrát volby, vrazte tam migranty.